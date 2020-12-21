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Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на тиждень українською - фото 1
Гороскоп на тиждень українською

Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 21 – 27 грудня!

Новий тиждень грудня стане дуже активним для більшості знаків Зодіаку, адже до кінця року залишилось зовсім небагато часу. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436284

Для Овнів новий зимовий тиждень буде доволі легким, хоч і справ вистачатиме. Тому дуже важливо правильно розпланувати свій час, щоб потім поспіхом не займатись забутими завданнями. Менше дратуйтесь і більше насолоджуйтесь тим, що маєте.

Телець

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436276

У Тельців зараз починається дуже позитивний період у житті, коли стане більше хороших вражень і менше негативу. Тому зараз не зайвим буде потурбуватись про себе, а також позбутись шкідливих звичок, які повільно заважають вам жити сповна. Час замінити їх на щось корисне.

Близнюки

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436277

Нарешті настав той час, коли Близнюки можуть дозволити собі поводитись так, як забажає їхня душа. Ваш настрій буде визначати ситуацію навколо, а інтуїція допомагатиме у ситуаціях, де розум навряд чи щось вирішить. Будьте собою за будь-яких обставин!

Рак

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436278

Ракам у новому тижні грудня варто більше прислухатись до себе, а також не робити те, що викликає внутрішню тривогу та непослух. Якщо у вас не лежить до чогось душа, то навіщо себе мучити? Ваша доля лише у ваших руках.

Лев

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436279

У Левів попереду також доволі активний період у житті, коли варто якомога більше докласти зусиль для того, щоб отримати яскравий результат. А от у спілкуванні краще відмовити тим людям, які не підходять вам за інтелектуальним рівнем, адже це буде зайвою тратою часу.

Діва

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436280

Дівам астрологи рекомендують присвятити цей тиждень турботі про себе, а також навчанню. Ви здатні звернути гори, але для цього потрібна неабияка мотивація та хороше самопочуття. Спершу піклуйтесь про себе, а тоді про інших.

Терези

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436281

Терезам випаде нагода цього тижня позакривати всі "хвостики", які відкладались "на завтра". Пора розпрощатись з усіма проблемами та спокійно готуватись до нового року, який підготував для вас чимало хороших моментів.

Скорпіон

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436282

У Скорпіонів попереду тиждень, коли вдаватимуться всі робочі справи, а от в особистому житті варто бути обачнішими. Не забувайте про те, що близьким людям потрібна ваша увага не тільки на свята, тому проявіть любов вже зараз.

Стрілець

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436283

Стрільців також очікують приємні зміни у житті, а для максимально крутого тижня варто обмежити спілкування із надто егоїстичними людьми. Такі особи можуть добряче підпсувати настрій і зовсім не допоможуть налаштуватись на робочий ритм.

Козеріг

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436275

Козерогам не варто надто розслаблятись, адже до кінця року є ще чимало справ, які потребують вашої повної концентрації. Зберіть всі зусилля у кулак та рухайтесь лише вперед. А на вихідних дозвольте собі полінуватись.

Водолій

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436285

Водоліям зараз варто дуже обережно спілкуватись з надто емоційними людьми, адже вони можуть провокувати вас на конфлікти та скандали. А вам такий негатив у житті зараз ні до чого, адже хочеться максимально затишної та святкової атмосфери.

Риби

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 436286

Рибам під кінець року неймовірно пощастить у любовних справах. Досить недооцінювати себе та боятись робити перші кроки, адже ви заслуговуєте на щастя та варті значно більшого. Більше усміхайтесь та робіть те, чого так хочеться.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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