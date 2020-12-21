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Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 21 – 27 грудня!
Новий тиждень грудня стане дуже активним для більшості знаків Зодіаку, адже до кінця року залишилось зовсім небагато часу. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 21 – 27 грудня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Для Овнів новий зимовий тиждень буде доволі легким, хоч і справ вистачатиме. Тому дуже важливо правильно розпланувати свій час, щоб потім поспіхом не займатись забутими завданнями. Менше дратуйтесь і більше насолоджуйтесь тим, що маєте.
Телець
У Тельців зараз починається дуже позитивний період у житті, коли стане більше хороших вражень і менше негативу. Тому зараз не зайвим буде потурбуватись про себе, а також позбутись шкідливих звичок, які повільно заважають вам жити сповна. Час замінити їх на щось корисне.
Близнюки
Нарешті настав той час, коли Близнюки можуть дозволити собі поводитись так, як забажає їхня душа. Ваш настрій буде визначати ситуацію навколо, а інтуїція допомагатиме у ситуаціях, де розум навряд чи щось вирішить. Будьте собою за будь-яких обставин!
Рак
Ракам у новому тижні грудня варто більше прислухатись до себе, а також не робити те, що викликає внутрішню тривогу та непослух. Якщо у вас не лежить до чогось душа, то навіщо себе мучити? Ваша доля лише у ваших руках.
Лев
У Левів попереду також доволі активний період у житті, коли варто якомога більше докласти зусиль для того, щоб отримати яскравий результат. А от у спілкуванні краще відмовити тим людям, які не підходять вам за інтелектуальним рівнем, адже це буде зайвою тратою часу.
Діва
Дівам астрологи рекомендують присвятити цей тиждень турботі про себе, а також навчанню. Ви здатні звернути гори, але для цього потрібна неабияка мотивація та хороше самопочуття. Спершу піклуйтесь про себе, а тоді про інших.
Терези
Терезам випаде нагода цього тижня позакривати всі "хвостики", які відкладались "на завтра". Пора розпрощатись з усіма проблемами та спокійно готуватись до нового року, який підготував для вас чимало хороших моментів.
Скорпіон
У Скорпіонів попереду тиждень, коли вдаватимуться всі робочі справи, а от в особистому житті варто бути обачнішими. Не забувайте про те, що близьким людям потрібна ваша увага не тільки на свята, тому проявіть любов вже зараз.
Стрілець
Стрільців також очікують приємні зміни у житті, а для максимально крутого тижня варто обмежити спілкування із надто егоїстичними людьми. Такі особи можуть добряче підпсувати настрій і зовсім не допоможуть налаштуватись на робочий ритм.
Козеріг
Козерогам не варто надто розслаблятись, адже до кінця року є ще чимало справ, які потребують вашої повної концентрації. Зберіть всі зусилля у кулак та рухайтесь лише вперед. А на вихідних дозвольте собі полінуватись.
Водолій
Водоліям зараз варто дуже обережно спілкуватись з надто емоційними людьми, адже вони можуть провокувати вас на конфлікти та скандали. А вам такий негатив у житті зараз ні до чого, адже хочеться максимально затишної та святкової атмосфери.
Риби
Рибам під кінець року неймовірно пощастить у любовних справах. Досить недооцінювати себе та боятись робити перші кроки, адже ви заслуговуєте на щастя та варті значно більшого. Більше усміхайтесь та робіть те, чого так хочеться.
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