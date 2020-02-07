Дві наречені вийшли заміж за одного чоловіка

Жителі американського штату Каліфорнія влаштували весільну церемонію, під якої дві наречені вийшли заміж за одного чоловіка.

35-річні Ванесса і Джиммі знайомі ще зі школи. Після випускного вони стали зустрічатися, а через деякий час Ванесса зізналася коханому, що вона бісексуалка.

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Молоді люди познайомилися з дівчиною на ім'я Саммер, яку запросили жити разом. Їхні стосунки тривають шість років. Навесні минулого року молодий чоловік зробив обом дівчатам пропозицію руки і серця.

Відбулася неофіційна весільна церемонія. На весілля прийшли друзі трійці і їх родичі, але далеко не всі. Так, наприклад, церемонію проігнорували батьки Джиммі. А от батьки Саммер на весіллі були і зізналися, що, дивлячись на щасливу дочку, самі зважилися вступити в поліаморні стосунки.

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