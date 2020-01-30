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ТЕСТ: Визнач свій сексуальний тип

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який твій сексуальний психотип - фото 1
який твій сексуальний психотип

Дізнайся правду про своє сексуальне життя – відповідай на легкі питання, а ми визначимо, який ти у стосунках та у ліжку з партнером. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Усі люди виняткові й завжди цікаво дізнатися саме про свою унікальність. Підготували для тебе кілька питань, які допоможуть зрозуміти твій сексуальний психотип: який ти у ліжку, чому надаєш перевагу у стосунках, які для тебе ідеальні взаємини тощо.

І ще: ТЕСТ: Дізнайся, що нового у сексі тобі варто спробувати (18+)

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Перевірте, наскільки добре ви розбираєтеся у кухнях світу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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