Дві найпопулярніші шкідливі звички, які насправді корисні

Запізнення – це майже ніколи не банальна незграбність / Honoree Corder

Деякі з відомих нам поганих звичок і справді є шкідливими, однак існує купа нешкідливих або навіть корисних речей, які помилково приписали до списку "шкідників".

Звичка перша: просипати

Ця звичка доволі популярна: чимала кількість людей встановлює на мобільному по п'ять-шість будильників – і все одно просипає.

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Виявляється, така звичка навпаки, приносить організму лише користь! Хіба краще було б втратити свідомість від перевтоми посеред робочого дня? Ні, краще подрімати зайві півгодини-годину. Крім того, періодичні "прокидання" можуть наштовхнути людину на думку: може, щось не так з її графіком або умінням розподіляти час?

Звичка друга: спізнюватися

Ще одна нібито шкідлива звичка, за яку нас дістають педантичні і пунктуальні друзі. Чомусь вважається, що пристойна людина і хороший працівник ніколи не дозволяє собі такого. А якщо поглянути на запізнення з іншого боку?

Запізнення – це майже ніколи не банальна незграбність або невміння розрахувати час. Запізнення в більшості своїй означають, що ви віддаєте перевагу задоволенню своїх потреб та інтересів – і це правильно.

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