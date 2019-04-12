Знаки Зодіаку, яким зорі пророкують жити довго

Кількість прожитих років не завжди залежить від способу життя і стану здоров'я. Виявляється, тривалість життя залежить і від вдалого розташування зірок.

Овен. Ця людина здатна легко справлятися з труднощами, які випадуть на її долю. Найчастіше представникам цього знаку вдається прожити довге і щасливе життя. В середньому тривалість їхнього життя становить 80 років.

І ще: Гороскоп на 12 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Телець. Це сузір'я теж у списку улюбленців долі. Вони проживають своє життя легко і завзято. Завдяки цьому їм вдається дожити до глибокої старості.

Близнюки. Якщо розглядати цей знак, то більше пощастило жінкам: вони живуть довше. Часто ці дами доживають до глибокої старості, при цьому залишаючись у тверезій пам'яті.

Рак. Представники цього знака неймовірно емоційні, часто приймають все близько до серця, тому знайти серед них довгожителів буде важким завданням.





Лев. В середньому представники цього знака живуть 70 років, тут вони знайшли свою золоту середину. Прожити довше вони не можуть через свої надмірні емоції.

Діва. Представники знака трепетно ​​ставляться до свого здоров'я, ведуть правильний спосіб життя, їдять здорову їжу, роблять зарядку. Завдяки цьому їх дійсно можна віднести до списку довгожителів, в середньому Діви живуть 85 років.

Терези. Терези рідко є довгожителями. Однак, вихід є: з молодого віку варто повністю виключити зі свого життя лінь, і тоді ситуація докорінно зміниться.

Скорпіон. Ці люди вкрай не люблять все, що пов'язане з лікуванням і лікарнями. Виходячи з цього – невелика тривалість життя, постійні захворювання, погане самопочуття.

Стрілець. Зірки визначають Стрільцям тривалість життя до 70-ти років. Якщо ж ці люди хочуть прожити довше, то особливу увагу слід приділити стану здоров'я.

Козеріг. Козерогам завжди вдається те, до чого вони прагнуть. Ці люди здатні прожити і до 100 років. Причина такого феномену досить проста, вони з неймовірним трепетом ставляться до себе.

Водолій. Ці люди від народження не мають міцного здоров'я, у них багато хронічних захворювань. Протягом життя переносять кілька операцій. Їм важко дається підтримувати своє здоров'я, але у разі успіху вони доживають до 75 років.

Риби. Риби як ніхто інший, ранимі з моральної точки зору. Це, звичайно, впливає на стан здоров'я. Їм рекомендують берегти себе, і тоді вони проживуть до 75 років.

Читайте також: Ці п'ять знаків Зодіаку дуже швидко закохуються