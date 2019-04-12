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Знаки Зодіаку, яким зорі пророкують жити довго
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Кількість прожитих років не завжди залежить від способу життя і стану здоров'я. Виявляється, тривалість життя залежить і від вдалого розташування зірок.
Овен. Ця людина здатна легко справлятися з труднощами, які випадуть на її долю. Найчастіше представникам цього знаку вдається прожити довге і щасливе життя. В середньому тривалість їхнього життя становить 80 років.
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Телець. Це сузір'я теж у списку улюбленців долі. Вони проживають своє життя легко і завзято. Завдяки цьому їм вдається дожити до глибокої старості.
Близнюки. Якщо розглядати цей знак, то більше пощастило жінкам: вони живуть довше. Часто ці дами доживають до глибокої старості, при цьому залишаючись у тверезій пам'яті.
Рак. Представники цього знака неймовірно емоційні, часто приймають все близько до серця, тому знайти серед них довгожителів буде важким завданням.
Лев. В середньому представники цього знака живуть 70 років, тут вони знайшли свою золоту середину. Прожити довше вони не можуть через свої надмірні емоції.
Діва. Представники знака трепетно ставляться до свого здоров'я, ведуть правильний спосіб життя, їдять здорову їжу, роблять зарядку. Завдяки цьому їх дійсно можна віднести до списку довгожителів, в середньому Діви живуть 85 років.
Терези. Терези рідко є довгожителями. Однак, вихід є: з молодого віку варто повністю виключити зі свого життя лінь, і тоді ситуація докорінно зміниться.
Скорпіон. Ці люди вкрай не люблять все, що пов'язане з лікуванням і лікарнями. Виходячи з цього – невелика тривалість життя, постійні захворювання, погане самопочуття.
Стрілець. Зірки визначають Стрільцям тривалість життя до 70-ти років. Якщо ж ці люди хочуть прожити довше, то особливу увагу слід приділити стану здоров'я.
Козеріг. Козерогам завжди вдається те, до чого вони прагнуть. Ці люди здатні прожити і до 100 років. Причина такого феномену досить проста, вони з неймовірним трепетом ставляться до себе.
Водолій. Ці люди від народження не мають міцного здоров'я, у них багато хронічних захворювань. Протягом життя переносять кілька операцій. Їм важко дається підтримувати своє здоров'я, але у разі успіху вони доживають до 75 років.
Риби. Риби як ніхто інший, ранимі з моральної точки зору. Це, звичайно, впливає на стан здоров'я. Їм рекомендують берегти себе, і тоді вони проживуть до 75 років.
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