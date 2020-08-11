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Дуже вразливі: людей яких знаків Зодіаку легко образити
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Далеко не кожна людина відзначається стійкістю духу, а когось може зачепити за живе навіть звичайний жарт. Астрологи розповіли, представники яких знаків Зодіаку здатні образитись навіть через дрібницю.
Близнюки. Люди цього знаку завжди помічають другий бік будь-яких жартів, питань чи просто розмов. Спершу вони можуть цілком адекватно реагувати, а потім просто образитись. Звісно ж, можлива і реакція навпаки. А все через подвійність Близнюків, які так швидко змінюють думку та позицію, що можуть навіть не помічати цього.
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Лев. Горді та вимогливі представники цього знаку мають власну думку з будь-якого приводу, а інші їх мало цікавлять та автоматично стають неправильними. Тому будь-які зауваження та критичні пропозиції можуть викликати у них справжній шквал негативу. Згодом вони можуть остигнути, але образа точно залишиться.
Діва. Дуже чутливі люди, які все беруть близько до серця. Їм не завжди вдається правильно зрозуміти слова у свій бік, тому й виникають образи. Щоправда, мало хто побачить смуток Дів, адже на публіці вони й далі будуть веселими та доброзичливими.
Водолій. Ось хто зовсім не приховує всіх своїх емоцій: від позитивних і до негативних. Якщо ж зачепити людей цього знаку за болюче, то варто готуватись, що весь світ знатиме про те, який ви негідник. Звісно ж, якщо ніхто насправді не винен, то невдовзі Водолій вибачиться.
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