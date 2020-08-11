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Дуже вразливі: людей яких знаків Зодіаку легко образити

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Найчутливіші до критики знаки Зодіаку - фото 1
Найчутливіші до критики знаки Зодіаку

Далеко не кожна людина відзначається стійкістю духу, а когось може зачепити за живе навіть звичайний жарт. Астрологи розповіли, представники яких знаків Зодіаку здатні образитись навіть через дрібницю.

Близнюки. Люди цього знаку завжди помічають другий бік будь-яких жартів, питань чи просто розмов. Спершу вони можуть цілком адекватно реагувати, а потім просто образитись. Звісно ж, можлива і реакція навпаки. А все через подвійність Близнюків, які так швидко змінюють думку та позицію, що можуть навіть не помічати цього.

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Лев. Горді та вимогливі представники цього знаку мають власну думку з будь-якого приводу, а інші їх мало цікавлять та автоматично стають неправильними. Тому будь-які зауваження та критичні пропозиції можуть викликати у них справжній шквал негативу. Згодом вони можуть остигнути, але образа точно залишиться.

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Діва. Дуже чутливі люди, які все беруть близько до серця. Їм не завжди вдається правильно зрозуміти слова у свій бік, тому й виникають образи. Щоправда, мало хто побачить смуток Дів, адже на публіці вони й далі будуть веселими та доброзичливими.

Водолій. Ось хто зовсім не приховує всіх своїх емоцій: від позитивних і до негативних. Якщо ж зачепити людей цього знаку за болюче, то варто готуватись, що весь світ знатиме про те, який ви негідник. Звісно ж, якщо ніхто насправді не винен, то невдовзі Водолій вибачиться.

via GIPHY

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Джерело: slovofraza
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