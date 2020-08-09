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Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Фінансовий гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 10 – 16 серпня!
Новий тиждень серпня принесе чимало крутих спогадів для представників деяких знаків Зодіаку, а комусь зараз доведеться добряче попрацювати. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів очікує легкий та позитивний серпневий тиждень, коли справ буде чимало, але вам вдаватиметься впоратись з усім. Головне зараз: підтримувати настрій на хорошому рівні та не піддаватись апатії. Втомлюватись - це нормально, тому не забувайте робити перерви для відновлення енергії.
Телець
У Тельців попереду чимало крутих емоцій та вражень, тому потрібно менше турбуватись про дрібниці та намагатись отримати від життя максимум хорошого. Цей період дуже хороший для творчості, адже натхнення вам не бракуватиме. Тому занотовуйте всі ідеї, щоб потім взятись за реалізацію.
Близнюки
Близнюкам астрологи рекомендують цього тижня самостійно налаштовувати на вдачу, адже попереду доволі неоднозначний тиждень. Тому побережіть нервову систему та не перетворюйте дрібниці у масштабні скандали. Позитивне мислення допоможе згладити чимало гострих ситуацій.
Рак
Раки цього тижня отримають шанс і відпочити, і побути босом. Ваше життя лише у ваших руках, тому варто приділяти більше уваги різноманітним рішенням. А вільний час краще використати для того, щоб набратись максимум енергії та спогадів.
Лев
Леви цього тижня отримають можливість пишатися собою. І справа не в тому, що нарешті буде шанс відпочити та зробити перерву у своєму стрімкому ритмі життя. Нарешті можна буде розгледіти плоди вашої праці, а також потішити себе чимось приємним. Звісно ж, це не означає, що пора придбати нову техніку чи ще кілька кілограмів книжок - все варто робити у міру.
Діва
Діви цього тижня можуть почуватись не надто добре, тому мають звернути увагу на себе та свій стиль життя. Ви вже давно хочете щось змінити, але чомусь боїтесь приймати кардинальні рішення. Цього тижня астрологи рекомендують навчитись казати "ні" та більше цінувати свій час.
Терези
У Терезів цього тижня рівновага нарешті повернеться у житті, адже і робоча, і романтична сфери життя потребують однакової кількості часу та енергії. Спробуйте знайти для себе золоту середину та не зловживати чужим терпінням. Таке рішення принесе покращення не лише в стосунках.
Скорпіон
Скорпіони відчувають, як робота позбавляє їх енергії, тому пора нарешті облаштувати свій дім так, щоб він був справді зоною комфорту і відпочинку. Звісно ж, для цього доведеться докласти зусиль, але все того варте. Оновлення помешкання дозволить позбутись і зайвих думок.
Стрілець
Стрільцям цього тижня дуже важливо залишатись активними та не піддаватись негативу. Вам подобається роздумувати про майбутнє, але не надто до душі працювати над ним. Зараз саме той період, коли пора підняти зад з ліжка та рухатись вперед.
Козеріг
У Козерогів починається дуже світла смуга у житті, коли все вдаватиметься у 10 разів легше, а приємні емоції будуть накопичуватись. Тому важливо пам'ятати про свій внутрішній компас та дослухатись до власних бажань. Не хапайтесь за чужі мрії.
Водолій
Астрологи рекомендують Водоліям цього тижня утриматись від обіцянок та старатись говорити лише правду. Навіть маленька брехня може вилізти боком, тож старайтесь бути чесними навіть з собою. Попереду у вас чимало сонячних днів та приємних емоцій, але для них потрібно й попрацювати над собою.
Риби
Риби знову намагаються плисти за течією, адже їх майже влаштовує своє життя. Просто пам'ятайте, що зона комфорту насправді не така приємна, якщо довго у ній затриматись. Обирайте ціль та рухайте до неї.
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