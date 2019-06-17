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Дуже спекотно: Емілі Ратажковскі в екстремальному бікіні (18+)

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Емілі Ратажковскі у купальнику - фото 1
Емілі Ратажковскі у купальнику / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі захопила мережу гарячими фото на побережжі. Дівчина у крихітному бікіні похизувалась ідеальною фігурою. Тут спекотно!

28-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі нещодавно відсвяткувала свій день народження разом з друзями та близькими на побережжі. Звісно ж, літня пора не обходиться без купальників. До того ж, зірка має власний бренд спідньої білизни та вбрання для плавання, яке частенько демонструє на собі. І цього разу свіжі фото не стали винятком.

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Емілі поділилась на своєму акаунті в Instagram, де у неї понад 23 млн підписників, яскравими фото у крихітному синьому бікіні, яке лише підкреслює апетитні форми моделі. Тут спекотно!

Дуже спекотно: Емілі Ратажковскі в екстремальному бікіні (18+) - фото 334773

Дуже спекотно: Емілі Ратажковскі в екстремальному бікіні (18+) - фото 334774

Дуже спекотно: Емілі Ратажковскі в екстремальному бікіні (18+) - фото 334775

Дуже спекотно: Емілі Ратажковскі в екстремальному бікіні (18+) - фото 334776

Дуже спекотно: Емілі Ратажковскі в екстремальному бікіні (18+) - фото 334777

Джерело фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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