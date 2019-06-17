Дуже спекотно: Емілі Ратажковскі в екстремальному бікіні (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі захопила мережу гарячими фото на побережжі. Дівчина у крихітному бікіні похизувалась ідеальною фігурою. Тут спекотно!

28-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі нещодавно відсвяткувала свій день народження разом з друзями та близькими на побережжі. Звісно ж, літня пора не обходиться без купальників. До того ж, зірка має власний бренд спідньої білизни та вбрання для плавання, яке частенько демонструє на собі. І цього разу свіжі фото не стали винятком.

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Емілі поділилась на своєму акаунті в Instagram, де у неї понад 23 млн підписників, яскравими фото у крихітному синьому бікіні, яке лише підкреслює апетитні форми моделі. Тут спекотно!

Джерело фото: instagram.com/emrata

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