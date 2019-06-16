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Шакіра вразила фанатів ідеальною фігурою у бікіні

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Шакіра похизувалась фігурою у купальнику - фото 1
Шакіра похизувалась фігурою у купальнику / @theofficialpandora!

Популярна співачка Шакіра не збирається поступатись молоді ні у кількості хітів, ні у своїй формі. Зірка не соромиться демонструвати струнку фігуру та надихати працювати над собою.

42-річна колумбійська співачка і танцівниця Шакіра не тільки займається власною кар'єрою, а й веде акаунт в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 56 мільйонів користувачів. Там зірка ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від світських заходів та зйомок до звичайних буднів.

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До того ж, виконавиця не фанатка фотошопу та фільтрів, адже не соромиться свого реального вигляду. І справді, вона у чудовій формі, а недавні кадри у яскравому купальнику це лише підтверджують. Ця зірка точно знає секрет вічної молодості!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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