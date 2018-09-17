Незабутній погляд: ведмідь на весільних фото став хітом мережі

Користувачі соціальних мереж вважають, що хижак схожий на закоханого з розбитим серцем.

Ведмідь на весільних фотографіях американської пари зібрав тисячі коментарів і репостів в соцмережі Reddit.

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Еллісон і Тейбор вирішили влаштувати фотосесію в зоопарку штату Міннесота. На одному зі знімків закохані тримаються за руки перед вольєром, де був хижак.

На кожному зі знімків у тварини змінюється вираз морди. Користувачам здалося, що ведмідь схожий на закоханого, якому розбили серце.

Емоційний ведмідь

Емоційний ведмідь

Емоційний ведмідь

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