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Незабутній погляд: ведмідь на весільних фото став хітом мережі

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Ведмідь підкорив мережу - фото 1
Ведмідь підкорив мережу / Reddit

Користувачі соціальних мереж вважають, що хижак схожий на закоханого з розбитим серцем.

Ведмідь на весільних фотографіях американської пари зібрав тисячі коментарів і репостів в соцмережі Reddit.

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Еллісон і Тейбор вирішили влаштувати фотосесію в зоопарку штату Міннесота. На одному зі знімків закохані тримаються за руки перед вольєром, де був хижак.

На кожному зі знімків у тварини змінюється вираз морди. Користувачам здалося, що ведмідь схожий на закоханого, якому розбили серце.

Емоційний ведмідь - фото 276186
Емоційний ведмідь
Емоційний ведмідь - фото 276185
Емоційний ведмідь
Емоційний ведмідь - фото 276184
Емоційний ведмідь

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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