Коти, які чхають: епічні фото пухнастиків

Котів вважають одними із наймиліших домашніх тваринок, але те, як вони чхають, здатне викликати напад не мі-мі-мі, а дикого сміху. Зацініть!

Кожен власник кота коли-небудь намагався запхнути палець пухнастику до рота, коли він позіхав, і кожен зробив хоча б одне миле фото з улюбленцем. Але далеко не всі можуть вловити цей епічний момент, коли кіт чхає, адже тобі він більше схожий на анаконду, а вираз мордочки важко передати словами. Заряджайтесь гарним настроєм та не чхайте :)

І ще: Незабутній погляд: ведмідь на весільних фото став хітом мережі

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Кумедні фото котів, які чхають / Zefirka

Читайте також: Ілюстратор перетворює відомих героїв у котів: кумедні кадри