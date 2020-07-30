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Найбільші веселуни серед знаків Зодіаку

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Веселощі - фото 1
Веселощі / ebbyrebel

Гарний настрій і веселий сміх вам обов'язково забезпечать ці знаки Зодіаку!

Стрілець. Це саме та людина, про яку можна сказати, що вона веселун. Стрільці дуже життєрадісні і готові ділитися своєю радістю з усіма навколо. Стрілець також є чудовим другом і хорошим співрозмовником. Правда, іноді він спочатку говорить, а потім думає, і це може відштовхувати його приятелів. Але його чарівність не дозволяє людям довго сердитися на нього.

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Водолій. Водолії завжди оточені величезною кількістю друзів і знайомих. І все це тому, що вони неймовірно комунікабельні. Водолії точно не домосіди. Вони із задоволенням кинуть речі в рюкзак і вирушать куди-небудь у захід. Тому Водоліям нудне все одноманітне. Їм завжди хочеться бути оригінальними і в центрі загальної уваги.

Лев. Леви не можуть жити без свята і застілля. Саме під час таких заходів Лев демонструє себе у всій своїй красі. Вони ніколи не відмовляються від вечірок і вміють виробляти там справжній фурор. У них розбурхує все: від поведінки до наряду.

Найбільші веселуни серед знаків Зодіаку - фото 418280

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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