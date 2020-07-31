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Гороскоп на 1 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 1 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні шлях до успіху лежить через стрес. Ситуації змушують ризикувати і йти на екстрені заходи. Комусь доведеться захищатися, підтверджувати свої права, заслуги і компетенції, а комусь – відпрацьовувати борг. Небезпечні запальність, азарт і зарозумілість. Легко спровокувати травму, поставити проєкт на край прірви. Важіль влади може стати знаряддям помсти. Варто обережніше поводитися з технікою і зброєю.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 1 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнам сьогодні не гарантований успіх, зате забезпечений стрес. Висока ціна помилок минулого. Вам доведеться з боєм захищати свої ділові, житлові або сімейні інтереси. Високий ризик травми, скандалу, краху кар'єри, сутички з сильним противником. Допоможе цілеспрямованість, зашкодить запальність.
Телець
Сприятливий день, особливо для Тельців, зайнятих у сфері бізнесу і торгівлі. Можливе значне поповнення бюджету або вигідну пропозицію. Сміливо беріться за будь-яку справу, оскільки скрізь ви зможете домогтися успіхів.
Близнюки
Не слід братися за справи, про які у вас туманне уявлення. У малознайомій області ви можете допустити помилки. Не вступайте в суперечки і конфлікти, особливо з близькими людьми. При спілкуванні зі співрозмовником не відхиляйте його точку зору, а постарайтеся вислухати і зрозуміти.
Рак
Раків чекає критичний момент в старій суперечці або в кар'єрі. Небезпечно провокувати противника, але у важливій справі краще проявити силу духу і не відступати. Вигідніший захист, але якщо ви загнані в кут, останнім аргументом може стати напад. Умова – успіху повага до закону, договору і позиції опонента. Не варто перебувати без потреби в неблагополучному середовищі.
Лев
Сьогодні жінкам-Левам зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. Ваш обранець не буде відповідати вашій королівській гідності. Так само ймовірне виникнення проблем у сфері професійної діяльності. Чоловікам-Левам не рекомендується проявляти владність в особистих відносинах або обмежувати спілкування своєї супутниці. Стримуйте свої ревнощі – вона не має під собою ніяких підстав.
Діва
Потрібно проявити максимум тактовності. Якщо вам знадобиться допомога, дочекайтеся більш підходящого моменту. Не пропустіть шанс розширити свою справу, завести корисні зв'язки. День буде гармонійним для всього, що стосується любові.
Терези
Увага Терезів сьогодні прикута до життєво важливої і опорної для них сфери – наприклад, до будинку, батьківщини, сім'ї, національних засад, професійного або цивільному статусу. Масштаб подій змусить похвилюватися навіть тих Терезів, які були в стороні від епіцентру подій і сподівалися "відсидітися в окопі". Наберуть обертів розбіжності з приводу власності, території, володінь, ієрархії влади.
Скорпіон
Сприятливий день. Проблеми на службі з часом вирішаться, а ви знайдете втрачену життєрадісність і рівновагу. Не виключені приємні новини, пов'язані з близькими людьми. Звернувши увагу на оточуючих вас людей, ви знайдете в них нові переваги. Впевненість в собі і близьких людей може позитивно відбитися на вашому настрої.
Стрілець
Цей час підходить для активних дій, але від помилок ніхто не застрахований. Труднощі можуть виникнути через прийняття поспішних рішень, небажання прислухатися до чужої думки і надмірної самовпевненості. Варто обмежити сторонні контакти, оскільки не виключені інтриги з боку недоброзичливців. Подбайте про своє здоров'я.
Козеріг
Сьогодні Козерогам життєво важливо контролювати свій темперамент і вибирати для своїх дій масштаб, співрозмірний ситуації. Це день стресу, ризику, хвилювань, випробувань і великих ставок. Будьте готові захистити свій будинок, цінності, гідність чи віру, знову довести своє право на особливі привілеї.
Водолій
Сприятливий період для розширення спілкування. Вірогідні нові знайомства або відновлення старих зв'язків. Не виключено, що ваша комунікабельність вплине на стиль і спосіб життя. Проте в другій половині дня можлива несподівана суперечка, яка вирішиться не на вашу користь.
Риби
На цей день можна планувати складні переговори, зустрічі з діловими партнерами. Не відмовляйтеся від планів, які на перший погляд здаються авантюрними. Навіть якщо спочатку обставини будуть складатися не на вашу користь, то, взявшись за справу, вам вдасться реалізувати свої задуми.
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