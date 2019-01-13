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Несподівано: як коти впливають на сексуальні вподобання своїх господарів

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Коти можуть впливати на сексуальні вподобання - фото 1
Коти можуть впливати на сексуальні вподобання / abeautifulmess

Під час прийняття рішень та формування пристрастей у людини залучається низка функцій головного мозку. Але є випадки, коли на мозок починають впливати сторонні чинники.

Дослідники зі Словаччини зробили висновок, що такі домашні вихованці, як кішки, впливають на сексуальні пристрасті своїх господарів.

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Як об'єкт дослідження було вивчено патогенний організм – токсоплазма (один з видів паразитів). Основні носії бактерії – кішки. Але іноді інфекція діагностується в інших представників фауни, а також у людей, які можуть стати проміжними носіями токсоплазми.

У багатьох випадках токсоплазмоз протікає у людей без будь-яких симптомів. Але іноді інфекція може проявлятися у вигляді головного болю або бути схожою на грип.

На думку експертів, є випадки, коли токсоплазма може впливати на психіку, зокрема вона впливає на переваги в сексі.

Проаналізувавши дані близько 36 тисяч учасників (здорових людей і хворих на токсоплазмоз), вчені прийшли до висновку, що інфіковані люди схильні до БДСМ і навіть садомазохізму.

Господарі котів можуть бути схильні до БДСМ - фото 300808
Господарі котів можуть бути схильні до БДСМ / The Daily

Через те, що інфекція в багатьох випадках протікає безсимптомно, доцільно час від часу проводити діагностику на її наявність. Особливо, якщо в будинку живе кішка. Захворювання нескладно діагностувати за допомогою аналізу крові.

Господарі пухнастиків, зізнавайтесь у коментарях;)

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Джерело: medicaldaily
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