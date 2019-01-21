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Науковці назвали продукти, які посилюють чоловіче лібідо

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Ці продукти позитивно впливають на чоловічу силу - фото 1
Ці продукти позитивно впливають на чоловічу силу

Більшість із нас знає, що на чоловічу інтимну силу може впливати також раціон харчування. Фахівці розповіли, які продукти варто їсти для того, щоб посилити чоловіче лібідо.

Насіння льону. Молоте насіння має сильні антиоксидантні властивості та здатне активізувати приплив крові до органів таза. Також у ньому містяться естрогеноподібні речовини, які мають противірусну, антибактеріальну та протиракову дію.

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Гарбузове насіння. У ньому міститься багато цинку та магнію. Крім того, гарбузове насіння має антиоксидантну дію та приносить неабияку користь серцю. Також у ньому містяться омега-3 жирні кислоти.

Гарбузове насіння принесе неабияку користь організму - фото 302603
Гарбузове насіння принесе неабияку користь організму

Гранат. Насіння граната насичене поліфенолами, що знижує ризик гіпертонії, хвороб серця та інсультів. Гранат розслабляє кровоносні судини та покращує приплив крові до мозку та серця, а також до статевих органів.

Авокадо. Мовою ацтеків авокадо означає "яєчко". І він дійсно корисний для чоловічого здоров'я, адже містить вітамін Е. Антиоксиданти авокадо знижують ризик серцевих хвороб і пошкодження ДНК сперматозоїдів.

Додайте до раціону авокадо - фото 302602
Додайте до раціону авокадо

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Джерело: Mport
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