Науковці назвали продукти, які посилюють чоловіче лібідо

Більшість із нас знає, що на чоловічу інтимну силу може впливати також раціон харчування. Фахівці розповіли, які продукти варто їсти для того, щоб посилити чоловіче лібідо.

Насіння льону. Молоте насіння має сильні антиоксидантні властивості та здатне активізувати приплив крові до органів таза. Також у ньому містяться естрогеноподібні речовини, які мають противірусну, антибактеріальну та протиракову дію.

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Гарбузове насіння. У ньому міститься багато цинку та магнію. Крім того, гарбузове насіння має антиоксидантну дію та приносить неабияку користь серцю. Також у ньому містяться омега-3 жирні кислоти.

Гарбузове насіння принесе неабияку користь організму

Гранат. Насіння граната насичене поліфенолами, що знижує ризик гіпертонії, хвороб серця та інсультів. Гранат розслабляє кровоносні судини та покращує приплив крові до мозку та серця, а також до статевих органів.

Авокадо. Мовою ацтеків авокадо означає "яєчко". І він дійсно корисний для чоловічого здоров'я, адже містить вітамін Е. Антиоксиданти авокадо знижують ризик серцевих хвороб і пошкодження ДНК сперматозоїдів.

Додайте до раціону авокадо

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