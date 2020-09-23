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Цей піввіковий пікап покинули у пустелі просто неба: фото
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У пустелі Нью-Мексико знайшли пікап на базі Hudson Super Six, випущений у 1947 році. Автомобіль простояв просто неба не один рік, а тому він у жалюгідному стані.
Реставрація цього примірника може влетіти в круглу суму: кузов сильно проіржавів, передня оптика, двигун і решітка радіатора відсутні, салон частково розібраний...
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При цьому всі чотири колеса на місці, шини не спущені, тому пікап придатний для транспортування. Авто виставили на продаж на eBay за п'ять тисяч доларів (142 тисячі гривень за актуальним курсом).
Ця модель цінується серед колекціонерів: за неї можна виручити цілий статок. Наприклад, нещодавно відреставрований пікап Hudson продали за 160 тисяч доларів. Настільки висока ціна пояснюється тим, що було випущено лише 2100 таких пікапів, і лише деякі з них дожили до наших днів.
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