Брутальна яєчня: блогер приготував сніданок на 717-сильному двигуні Dodge

Спорткари створені не лише для того, щоб круто роз'їжджати містом. За їхньою допомогою можна готувати, наприклад, сніданок. Так блогер з інстаграм-акаунту Albert_and_grill виклав у мережу відео, на якому показав, як можна приготувати яєчню на 717-сильному HEMI V8 від Dodge.

Для приготування страви автор ролика використовував круглу форму для випічки, яку поставив на верхній частині 6,2-літрового HEMI V8 потужністю 717 "конячок". Розбивши сире яйце, а також додавши трохи солі та перцю на свій смак, кухар закрив капот автомобіля і почав збільшувати обороти мотора.

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Для досягнення необхідної температури автору знадобилося підтримувати близько 4000 оборотів протягом 10 хвилин. По закінченню часу, на місці сирого яйця вийшла класична яєчня, яка, за словами автокухаря виявилася цілком їстівною.

Страву, що вийшла, блогер назвав Hellcat Egg (у перекладі "Яйце пекельної кішки"), на честь найпотужнішого двигуна американської компанії. Подібним агрегатом оснащується Dodge Durango, який є найпотужнішим позашляховиком у світі. Завдяки мотору, модель здатна прискорюватися до "сотні" за 3,5 секунди, а чверть милі долати за 11,5 секунд.

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