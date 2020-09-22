На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Брутальна яєчня: блогер приготував сніданок на 717-сильному двигуні Dodge
-
- 12
Спорткари створені не лише для того, щоб круто роз'їжджати містом. За їхньою допомогою можна готувати, наприклад, сніданок. Так блогер з інстаграм-акаунту Albert_and_grill виклав у мережу відео, на якому показав, як можна приготувати яєчню на 717-сильному HEMI V8 від Dodge.
Для приготування страви автор ролика використовував круглу форму для випічки, яку поставив на верхній частині 6,2-літрового HEMI V8 потужністю 717 "конячок". Розбивши сире яйце, а також додавши трохи солі та перцю на свій смак, кухар закрив капот автомобіля і почав збільшувати обороти мотора.
Це цікаво: Чому не можна купувати авто на Alibaba: блогер розповів про курйозну покупку
Для досягнення необхідної температури автору знадобилося підтримувати близько 4000 оборотів протягом 10 хвилин. По закінченню часу, на місці сирого яйця вийшла класична яєчня, яка, за словами автокухаря виявилася цілком їстівною.
Страву, що вийшла, блогер назвав Hellcat Egg (у перекладі "Яйце пекельної кішки"), на честь найпотужнішого двигуна американської компанії. Подібним агрегатом оснащується Dodge Durango, який є найпотужнішим позашляховиком у світі. Завдяки мотору, модель здатна прискорюватися до "сотні" за 3,5 секунди, а чверть милі долати за 11,5 секунд.
Читайте також: Водій собі спав і їхав: Tesla на автопілоті розігнали до понад 140 км/год
- 22 вересня
-
21:57Ірина Шейк без білизни зачарувала чоловіків
-
21:43Xiaomi оголосила дату презентації нових флагманів Mi 10T
-
21:33Фанати гри Yetisports оцінять: розробник влаштував крутий барабанний концерт з пінгвінами
-
21:21Гінекологи назвали шкоду протизаплідних таблеток
-
21:1023 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
21:00ЗНО 2021: список, які твори з української літератури треба прочитати
-
20:54З чим носити чоловічу шкіряну куртку: стильні варіанти
-
20:43Господар влаштував кумедні перегони зі своїм французьким бульдогом: відео вас розвеселить
-
20:32Творців фільму Темні часи про Вінстона Черчилля звинуватили у плагіаті
-
20:25Названий найпростіший спосіб позбутися зайвого холестерину
-
20:15ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+)
-
20:00Помідори по-корейськи на зиму: прості рецепти приготування з фото
-
19:53Ця трійка знаків Зодіаку закохує у себе усіх навколо
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:42Чи сповільнює iOS 14 старі iPhone: відео тестування смартфонів Apple
-
19:20ЗМІ повідомляють про тверде рішення Кім Кардашян розлучитися з чоловіком
-
19:14Ентузіаст зібрав легендарний Bentley Blower за допомогою Lego
-
18:55Чому чай матча кращий за каву: користь, визнана у всьому світі
-
18:41У британському селі півтора року зникав інтернет: винним виявився старий телевізор
-
18:33ВандаВіжн: дивіться трейлер першого сезону супергеройського серіалу від Marvel
-
18:26Любовне гніздечко Коко Шанель виставили на продаж: атмосферні фото
-
18:16Гороскоп на 23 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50У WhatsApp з'явиться корисне нововведення: багатьом сподобається
-
17:42Представлено Mi Smart Band 4 NFC: які українські банки підтримують оплату браслетом
- 22 вересня
-
20:15ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+)
-
17:33Простий тест на моральний стан: що ви бачите на картинці
-
14:20Приховані можливості профілю в Instagram, які має знати кожен
-
12:20Осіннє рівнодення покращить життя цих знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 вересня
-
07:15День осіннього рівнодення 2020: традиції та прикмети 22 вересня
- 21 вересня
-
20:156 несподіваних ознак інтелекту, які дивують
-
18:33Скільки батьків в Україні підтримують дистанційне навчання
-
16:21Стівену Кінгу – 73: найкращі екранізації за творами короля жахів, які соромно не знати
-
13:50Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
-
11:49Еммі 2020: у США оголосили переможців головної телевізійної премії
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 вересня
-
08:33Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у четвертому випуску (відео)
-
07:27Погода в Україні 21 вересня: прогноз на понеділок
- 20 вересня
-
21:557 секретів ідеального сексу на підлозі
-
18:50Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
16:50Watch Dogs 2 знову доступна безкоштовно: як отримати цю та інші ігри в Epic Games Store
-
14:28Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 вересня
- 19 вересня
-
21:54Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)
-
19:16Як їсти чипси та не забруднити клавіатуру: геніальні лайфхаки
-
15:155 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени
-
12:00День народження Оксани Забужко: цитати письменниці про життя, літературу та Україну
-
10:16Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 вересня