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Холостячка

Дуа Ліпа сфотографувалася у розстебнутій сорочці

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Дуа Ліпа - фото 1
Дуа Ліпа / gettyimages

Британська співачка Дуа Ліпа порадувала своїх 54,4 мільйона фоловерів в Instagram спокусливим чорно-білим кадром., На якому зображена напівоголеною. Знімок зірка опублікувала в соцмережі.

25-річна артистка позує в білій розстебнутій сорочці. Видно, що бюстгальтер, знаменитість проігнорувала. Також артистка засвітила груди.

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Ліпа відображена на фото з закритими очима і загадковою усмішкою. Фото викликало фурор у шанувальників співачки, отримавши понад 1,8 мільйона лайків і понад 3,7 тисячі коментарів. У коментарях користувачі не стримали своїх емоцій від пікантної публікації кумира. Фоловери зірки відзначили, що Дуа неймовірно сексуальна.

Дуа Ліпа сфотографувалася у розстебнутій сорочці - фото 433612

Дуа Ліпа сфотографувалася у розстебнутій сорочці - фото 433613

Раніше Дуа Ліпа позувала в напівпрозорому платті, розшитому чорними намистинками, які надали її образу особливу "перчинку". Знаменитість знялася без бюстгальтера, підкресливши свої груди.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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