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Дуа Ліпа засвітила стрункі ніжки в напівпрозорому платті

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Дуа Ліпа - фото 1
Дуа Ліпа / instagram

Співачка Дуа Ліпа знялася у відвертій фотосесії, продемонструвавши свою струнку фігуру.

Новими знімками зірка похвалилася на своїй сторінці в Instagram.

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Дуа Ліпа позувала в напівпрозорому платті, розшитому чорними намистинками, які надали її образу особливу "перчинку". Знаменитість знялася без бюстгальтера, підкресливши свої груди. А відвертий виріз сукні акцентував увагу на її струнких і довгих ногах. Свій образ співачка доповнила підвіскою з кулоном у вигляді зорі.

Шанувальники прийшли у захват від таких відвертих фотографій знаменитості. Її пост зібрав понад 2,7 млн ​​лайків і безліч коментарів. Фанати відзначили, що Дуа Ліпа виглядає чудово. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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