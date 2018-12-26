Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Авторитетний ресурс назвав символічну футбольну збірну 2018 року

  • 15
Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / Instagram

Авторитетний ресурс InStat, який спеціалізується на статистичному аналізі у спорті, назвав символічну футбольну збірну 2018 року. Про це компанія повідомила в своєму акаунті в Twitter.

У символічній збірній виявилися три гравці збірної Франції, яка стала чемпіоном світу-2018. По два представника у збірних Португалії та Аргентини. Щодо клубів, то найбільше представництво мають ПСЖ і Ювентус – по два футболіста.

І ще: Футболіст Динамо очолив рейтинг найдорожчих українських форвардів

Цікаво, що в символічну збірну не потрапив володар Золотого м'яча і найкращий гравець ЧС-2018 хорватський півзахисник Реала Лука Модріч.

Символічна збірна за версією InStat:

Воротар: Уго Льоріс (Тоттенхем, Франція)
Захисники: Емерік Ляпорт (Манчестер Сіті, Франція), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди), Матс Хуммельс (Баварія, Німеччина)
Півзахисники: Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Франція), Жоау Канселье (Ювентус, Португалія), Неймар (ПСЖ, Бразилія), Еден Азар (Челсі, Бельгія), Анхель Ді Марія (ПСЖ, Аргентина)
Нападники: Кріштіану Роналду (Ювентус, Португалія), Ліонель Мессі (Барселона, Аргентина).

Читайте також: Ярмоленко став найдорожчим українським футболістом в світі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 24 грудня, 07:14
  • 631
Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання і побажання українською
  • 22 грудня, 13:15
  • 9391
Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
  • 24 грудня, 12:13
  • 533
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Події