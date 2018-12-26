Авторитетний ресурс назвав символічну футбольну збірну 2018 року

Авторитетний ресурс InStat, який спеціалізується на статистичному аналізі у спорті, назвав символічну футбольну збірну 2018 року. Про це компанія повідомила в своєму акаунті в Twitter.

У символічній збірній виявилися три гравці збірної Франції, яка стала чемпіоном світу-2018. По два представника у збірних Португалії та Аргентини. Щодо клубів, то найбільше представництво мають ПСЖ і Ювентус – по два футболіста.

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Цікаво, що в символічну збірну не потрапив володар Золотого м'яча і найкращий гравець ЧС-2018 хорватський півзахисник Реала Лука Модріч.

Символічна збірна за версією InStat:

Воротар: Уго Льоріс (Тоттенхем, Франція)

Захисники: Емерік Ляпорт (Манчестер Сіті, Франція), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди), Матс Хуммельс (Баварія, Німеччина)

Півзахисники: Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Франція), Жоау Канселье (Ювентус, Португалія), Неймар (ПСЖ, Бразилія), Еден Азар (Челсі, Бельгія), Анхель Ді Марія (ПСЖ, Аргентина)

Нападники: Кріштіану Роналду (Ювентус, Португалія), Ліонель Мессі (Барселона, Аргентина).

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