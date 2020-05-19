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Дружина стоматолога шокувала своєю усмішкою до весілля (відео)

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Блогерка шокувала своїм виглядом до - фото 1
Блогерка шокувала своїм виглядом до

Бразильська блогерка похизувалась розкішною усмішкою після заміжжя зі стоматологом, однак фото до змусили користувачів жахнутись. Щоправда, все значно простіше, аніж можна подумати.

Користувачка TikTok з ніком Jaqueline Alarcão опублікувала відео з трансформацією власної усмішки, яке зібрало більше як 16 мільйонів переглядів! Як зазначила сама жінка, це фото до і після того, як вона вийшла заміж за стоматолога-хірурга.

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Важко назвати зуби блогерка нормальними на попередніх кадрах, тому не дивно, що коментатори шоковані від такого перевтілення. Погляньте самі:

@jaquelinealarcao

Antes e depois que me casei com um cirurgião dentista!

♬ Lose Control - Meduza & Becky Hill & Goodboys

Щоправда, знайшлось чимало людей, які не повірили, що зуби можуть рости у два ряди, а за кілька днів сама блогерка зняла нове відео з усмішкою, яке розставило всі крапки над "і".

@jaquelinealarcao

Consegui trolar vcs né! Amo todos! ##fy

♬ som original - diegopiana

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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