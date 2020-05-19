Дружина стоматолога шокувала своєю усмішкою до весілля (відео)

Бразильська блогерка похизувалась розкішною усмішкою після заміжжя зі стоматологом, однак фото до змусили користувачів жахнутись. Щоправда, все значно простіше, аніж можна подумати.

Користувачка TikTok з ніком Jaqueline Alarcão опублікувала відео з трансформацією власної усмішки, яке зібрало більше як 16 мільйонів переглядів! Як зазначила сама жінка, це фото до і після того, як вона вийшла заміж за стоматолога-хірурга.

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Важко назвати зуби блогерка нормальними на попередніх кадрах, тому не дивно, що коментатори шоковані від такого перевтілення. Погляньте самі:

Щоправда, знайшлось чимало людей, які не повірили, що зуби можуть рости у два ряди, а за кілька днів сама блогерка зняла нове відео з усмішкою, яке розставило всі крапки над "і".

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