Коти влаштували жорстку бійку під час виходу журналістки у прямий ефір: курйозне відео

Коти влаштували епічну бійку за спиною у філіппінської журналістки Доріс Бігорно, коли вона вийшла у прямий ефір. Кумедним роликом поділилася дочка кореспондентки Ніккі. У Twitter відео набрало понад два мільйони переглядів.

Так, як видно з відео, Доріс вийшла у прямий ефір, працюючи з дому. Несподівано за її спиною два коти влаштували бійку. Вихованці почали з'ясовувати стосунки: вони надавали один одному добрячих "ляпасів". Попри помітне занепокоєння, журналістка продовжила інтерв'ю, але вираз її обличчя тільки посилив комічний ефект, стверджують користувачі мережі.

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