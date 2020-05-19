Чоловік погодував колібрі з рук і підкорив мережу своєю реакцією (відео)

Колібрі не дарма вважаються одними із найказковіших птахів, адже маленький розмір та неймовірна швидкість руху робить їх особливими. Тож зустріч з цими крихітками здатна викликати справжній захват. Так трапилось і з героєм цього відео!

На платформі Reddit користувачка з ніком dawnsster поділилась відео зі своїм чоловіком, яке стрімко набирає популярності. За лічені години допис оцінили понад 66 тисячі осіб, а ще більше як 700 залишили коментарі.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як чоловік тримає у руці крихітну годівничку, до якої прилітає колібрі. І поки частина коментаторів шоковані від такої картини, то більшість не можуть втримати сміх від епічного виразу обличчя головного героя. Здається, у цей момент він отримав найяскравіший спогад за його доросле життя.

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