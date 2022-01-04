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Дружина Монатіка похвалилася фігурою у чорно-білому бікіні

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Ірина Монатік з чоловіком - фото 1
Ірина Монатік з чоловіком / instagram

Український артист Дмитро Монатік разом з дружиною Іриною та синами вирушив до США. Звідти сім'я ділиться яскравими теплими фото.

В інстаграмі красуня опублікувала серію фотографій, зроблених на пляжі на фоні багатоповерхових готелів. 35-річна зірка одягла чорно-білий купальник без рукавів та бретельок.

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"Мені так куди більше подобається підбивати підсумки року. На березі Атлантичного океану. Подякувати Всесвіту за такий повчальний рік, за здорових рідних, найпрекраснішу команду, масу пригод, чудових бізнес-партнерів. Щиро бажаю всім гідно завершити цей рік...", – підписала кадри Ірина.

Іра похвалилася своїми стрункими ніжками та засмаглою бархатистою шкірою без вад. Своє кучеряве волосся вона зібрала в пучок, і завершила образ рожевими протисонцевими окулярами.

Гортайте галерею:

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