MONATIK поділився сімейним фото з відпочинку на Мальдівах

Український поп-співак Дмитро Монатік разом зі своєю дружиною Іриною та двома дітьми відправилися відпочивати від київських морозів на сонячні Мальдіви. Подружжя навперебій ділиться в Instagram ефектними кадрами з райського місця.

Так, дружина MONATIK'a Ірина Демічева показала яскравий ролик з синами під час відпочинку на Мальдівах, похвалившись успіхами дітей у плаванні. На кадрах видно, як зірковий батько вчить синів плавати.

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А сам співак, своєю чергою, опублікував пляжне фото, де сім'я у повно складі позує на тлі океану. При цьому не забувають і про активний відпочинок, адже, судячи зі знімка, артист влаштував колективну велопрогулянку.

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