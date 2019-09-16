Дружина футболіста Динамо здивувала фото з пляжу

Дружина українського футболіста Андрія Сидорчука похвалилася чудовими формами. Дівчина поділилася фото з відпочинку.

Відомий факт: всі дівчата футболістів дуже красиві, схожі на моделей. Але дружина футболіста Андрія Сидорчука зовсім не схожа на типових дівчат футболістів: на фото вона виглядає дуже природно.

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Футболіст зустрічався з Анею кілька років, а потім зробив пропозицію руки і серця в Домінікані. Аня подарувала 26-річному футболістові дочку Кіру. В Instagram Ані повно спільних фото з чоловіком, а також безліч знімків з літньої відпустки. Красуня хвалиться чудовою фігурою і стрункими ніжками.

Раніше Аня розповідала, як після пропозиції руки і серця весілля пара зіграла тільки через рік. Молодята готувалися, вчили з тренером весільний танець, продумували меню. Сергій часто був відсутній вдома, тому вони обговорювали все заздалегідь. Дівчина зізналася, що б вона не обирала і не хотіла – все одно останнє слово за чоловіком.

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