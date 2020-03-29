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Дружина екскапітана Динамо показала гарячу розтяжку

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Іра Морозюк - фото 1
Іра Морозюк / instagram

Знаменита дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького Різеспора, ексзахисника київського Динамо, Ірина показала пікантне відео.

Цього разу красуня оприлюднила своє спекотне відео, на якому вона лише в одній спідній білизні демонструє чудову розтяжку, виконуючи вправу.

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Водночас вона запитала у своїх фанатів, чи займаються вони розтягуванням після тренувань. "А ви завжди розтягуєтеся після тренування?", – написала Морозюк.

Щодо самих користувачів, то їм еротичний відеоролик дуже сподобався – про це свідчать тисячі лайків та сотні коментарів стосовно того, що дівчина просто прекрасна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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