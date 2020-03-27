Дорофєєва рекомендує: найкращі фільми та серіали для ідеального карантину

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва поділилась рекомендаціями на час карантину. Зірка розповіла, які фільми та серіали переглянути. Вам однозначно сподобається!

Надя Дорофєєва вирішила не стояти осторонь, поділившись своїми рекомендаціями. Пост з порадами вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі.

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ТОП серіалів за версією Дорофєєвої

Менталіст

Надя Дорофєєва зізналась, що це один з найулюбленіших її серіалів.

Кількість сезонів: 7

Кількість серій: 151

Ейфорія

Коротенький серіал, який сподобається прихильникам співачки й актриси Зендаї. У ньому розповідається про життя підлітків.

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Дивовижна Місіс Мейзел

Цей неймовірний комедійний серіал перенесе вас у 50-ті роки минулого століття. Естетичну насолоду гарантуємо!

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 26

Друзі

Про цей неймовірний серіал говорити не потрібно. Ми знаємо людей, які переглянули його по кілька разів. До слова, рекомендуємо під час карантину глянути його англійською мовою. Так ви ще й підвищите свої скіли!

Кількість сезонів: 10

Кількість серій: 236

Чорнобиль

Надзвичайно потужний серіал, який повинен переглянути кожен. Гарантуємо, що він змінить ваше життя та ставлення до всього, що відбувається довкола!

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 5

ТОП фільмів за версією Додо

Найкраща пропозиція

Ця італійська драма розповідає незвичайну історію кохання у світі аукціонів й антикваріату. Ще один естетично неймовірний фільм, який вартий вашої уваги.

Стажер

Цей фільм змушує не забувати нас залишатися людьми. А співпраця в кадрі Роберта де Ніро та Енн Хетевей заворожує з перших же хвилин.

Форест Гамп

Надя Дорофєєва зізнається, що Том Хенкс – її любов, тож не дивно, що до ТОПу фільмів потрапила легендарна стрічка з цим актором. Якщо ви її ще не бачили – не баріться!

Термінал

І тут знову Том Хенкс. До слова, фільм особливо актуальний у період зачинення аеропортів і скасування авіаперельотів по всьому світу.

Всесвітня війна Z

Ловіть постапокаліптичну екранізацію роману-бестселера американського письменника Макса Брукса. У ній, до слова, зіграв талановитий Бред Пітт.

Паразити

Цей фільм здійснив справжній фурор, отримавши шалену кількість статуеток "Оскар". Спойлерити не будемо. Рекомендує Додо, рекомендуємо і ми.

Форд проти Феррарі

Надзвичайно крутий і цікавий автомобіль, який сподобається не лише фанатам автомобільної тематики.

Хористи

Цей фільм 2004 року рекомендуємо до перегляду. Вам однозначно припаде до душі не лише історія головних героїв, а й естетика картини.

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