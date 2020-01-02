Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Гаряча подружка гравця Динамо блиснула пишним бюстом

  • 118
Віка Стецик - фото 1
Віка Стецик / instagram

Українська красуня Віка Стецик потрапила до поля зору журналістів після того, як захисник столичного Динамо Томаш Кендзьора почав публікувати спільні фото з нею на своїх сторінках у соціальних мережах.

Кендзьора потрапив до київського Динамо ще влітку 2017 року і після переїзду до України розлучився зі своєю колишньою Наталією Прзібіш.

І ще: Дружина ексдинамівця Морозюка оголила апетитні сідниці

Тоді журналісти писали, що саме українка Вікторія стала головною причиною розпаду польської пари. Вікторія не приховує, що живе на широку ногу. Дівчина на всю котушку витрачає гроші на шикарні курорти та заклади. Так, днями в Instagram з'явилося фото, де Віка похвалилася своїм тілом з Дубай (ОАЕ).

Також варто додати, що про Віку практично нічого не відомо, окрім того, що вона киянка і навчалася в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Читайте також: Наречена гравця Шахтаря похвалилася пишними формами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилися діти з новорічних фільмів: неймовірні фото
  • 31.12.2019, 14:00
  • 623
Головні відкриття 2019 в українській музиці: ТОП новачків, які стали зірками
  • 28.12.2019, 15:08
  • 988
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 1986507
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз