Гаряча подружка гравця Динамо блиснула пишним бюстом

Українська красуня Віка Стецик потрапила до поля зору журналістів після того, як захисник столичного Динамо Томаш Кендзьора почав публікувати спільні фото з нею на своїх сторінках у соціальних мережах.

Кендзьора потрапив до київського Динамо ще влітку 2017 року і після переїзду до України розлучився зі своєю колишньою Наталією Прзібіш.

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Тоді журналісти писали, що саме українка Вікторія стала головною причиною розпаду польської пари. Вікторія не приховує, що живе на широку ногу. Дівчина на всю котушку витрачає гроші на шикарні курорти та заклади. Так, днями в Instagram з'явилося фото, де Віка похвалилася своїм тілом з Дубай (ОАЕ).

Також варто додати, що про Віку практично нічого не відомо, окрім того, що вона киянка і навчалася в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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