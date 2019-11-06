Гаряча дружина ексдинамівця засвітила дещо пікантне

Instagram видалив занадто відверту фотографію Ірини Морозюк. Але шанувальники все одно залишилися у захваті.

Ірина, дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", публікує в Instagram дуже відверті фотографії.

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Одну з фотографій – кадр з ресторану на Дніпровській набережній у Києві, навіть видалили модератори соцмережі. Але дівчина не здається, і публікує нові. "Instagram видалив мою фотку, але я не здаюся. Всім добрий вечір", – написала Ірина.

В Instagram Морозюк ділиться відвертими фотографіями, а в підписах до фото дівчина розмірковує про життя і стосунки, і дає поради, як пережити розставання або нерозділене кохання. "Якщо з вашого життя йде та чи інша людина, не засмучуйтесь! У природі все гармонійно... У вас вже є одна дупа, навіщо вам друга?", – написала Ірина.

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