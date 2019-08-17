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Дружина екс-динамівця постала в образі сексуальної вчительки

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Дружина українського футболіста Миколи Морозюка - фото 1
Дружина українського футболіста Миколи Морозюка / othersta

Спокуслива Ірина Морозюк показала нове гаряче фото. Фанати не пройшли повз відвертих фотографій і винесли свій вердикт.

Ірина, дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-захисника київського Динамо опублікувала в Instagram нове фото.

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"Кожен раз викладаючи фотку, думаю... Про що б написати. Всі теми настільки заїжджені, що нудить", – підписала фото Ірина.

Тим часом кохана Євгена Коноплянки – Вікторія в компанії дружини Руслана Ротаня Христини і дружини Матеуса Юлії відпочила на яхті. Дівчата поділилися фотографіями і відео на своїх сторінках в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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