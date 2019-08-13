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Дружини Коноплянки, Ротаня і Матеуса оголилися на яхті

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Юлія Лейте - фото 1
Юлія Лейте / dailymotion

Кохана Євгена Коноплянки – Вікторія в компанії дружини Руслана Ротаня Христини і дружини Матеуса Юлії відпочила на яхті.

Дівчата поділилися фотографіями і відео на своїх сторінках в Instagram.

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Гортайте фотогалерею:

А от український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко та голкіпер Динамо разом з сім'ями відпочивають в Бодрумі (Туреччина), а їх дружини Інна і Карина, звичайно, діляться гарячими фотографіями в бікіні.

Дружини Коноплянки, Ротаня і Матеуса оголилися на яхті - фото 347422

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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