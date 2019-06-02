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Уляна Супрун розповіла про користь футболу
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Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла на своїй сторінці у Facebook, наскільки корисно дивитися футбол і грати в нього.
За словами глави МОЗ, перегляд футбольної гри позитивно впливає на психічне здоров'я і когнітивні навички. При цьому важливо не перевищувати дозування алкоголю, пити воду і стежити за харчуванням.
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"Пива варто пити не більше 350 мл – це та кількість спирту, яку печінка може знешкодити відносно швидко", – зазначила Супрун.
Але набагато корисніше грати в футбол, підкреслила чиновниця. Регулярна гра у футбол покращує здоров'я, позитивно впливає на самооцінку і зменшує стрес. Він є відмінним кардіотренуванням, вчить координації, сприяє соціалізації та актуальний для будь-якого віку.
До того ж, є докази, що футбол у різних форматах, тривалості тренувань і навантаженні – корисний вид фізичної активності в разі діабету 1 і 2 типу, гіпертонії, ожиріння, багатьох захворювань м'язів, кісток і суглобів, синдрому хронічної втоми і навіть депресії.
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