Чому не варто повністю відмовлятися від сексу

Регулярний секс принесе вам лише користь

Регулярний секс важливий не лише для підтримки відмінних стосунків між чоловіком і жінкою. Фахівці нагадують, що інтим також корисний для здоров'я!

Австралійські науковці провели дослідження та виявили, що відмова від інтиму негативно впливає на емоційний стан, а також здоров'я в цілому.

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З іншої сторони, чиказькі науковці також досліджували фізіологічний стан людей до та після сексу і дійшли до висновку, що всього 5 хвилин занять коханням порівнюються з 40 хвилинами активних занять аеробікою.

При регулярному занятті сексом зміцнюються м'язи, покращуються здатність підтримувати тіло в тонусі та обмінні процеси. Також відбувається викид негативних емоцій і нормалізується сон.

Відмова від сексу негативно вплине на ваше здоров'я та стосунки

Регулярні інтимні стосунки дозволяють також зберегти пристрасть між партнерами, а також зміцнити сім'ю.

Саме тому науковці вважають, що не варто відмовлятися від інтиму, щоб не погіршити свій стан здоров'я.

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