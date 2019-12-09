Дожились: різдвяні светри можуть загрожувати довкіллю

Дослідження британської природоохоронної організації Hubbub показало, що традиційні різдвяні светри з безглуздими візерунками (Ugly Christmas Sweaters) завдають шкоди довкіллю. Дізнайтесь, що ж з ними не так.

Річ у тім, що більшість з них цілком або частково зроблені зі штучних полімерів – поліестеру, акрилу й інших – які по суті є пластиком.

Експерти проаналізували склад 108 светрів з популярних магазинів на кшталт Primark, Topshop / Topman і декількох великих онлайн-ритейлерів і виявили, що штучні волокна містять 95% з них, а 44% зроблені цілком з акрилу.

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Крім того, Hubbub опитали покупців і з'ясували, що третина респондентів щороку купують новий різдвяний светр, причому 40% цих светрів одягають тільки один раз, після чого їх викидають. Тільки 29% опитаних усвідомлюють, що куплені різдвяні светри містять пластик.

Навіть якщо светр не викинуть після першого Різдва, він не буде безпечним для природи. Вчені університету в Плімуті з'ясували, що при пранні синтетичних речей у стічні води (а потім і в океан) потрапляє понад 700 тисяч акрилових мікропластикових частинок з кожного завантаження пральної машини. Те, що мікропластик, що утворюється при експлуатації одягу, несе загрозу довкіллю, недавно визнали під час саміту "Великої сімки".

Різдвяні светри, як правило, виготовляють з синтетичних волокон

Ми не хочемо заважати людям вбиратися на Різдво. Але є багато способів зробити це, не шкодячи природі. Міняйтесь речами, купите светр у секонд-хенді – і пам'ятайте, що светр може служити вам не тільки на свята, – сказала координатор проєктів Hubbub Сара Дівалл.

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