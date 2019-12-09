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Дожились: різдвяні светри можуть загрожувати довкіллю
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Дослідження британської природоохоронної організації Hubbub показало, що традиційні різдвяні светри з безглуздими візерунками (Ugly Christmas Sweaters) завдають шкоди довкіллю. Дізнайтесь, що ж з ними не так.
Річ у тім, що більшість з них цілком або частково зроблені зі штучних полімерів – поліестеру, акрилу й інших – які по суті є пластиком.
Експерти проаналізували склад 108 светрів з популярних магазинів на кшталт Primark, Topshop / Topman і декількох великих онлайн-ритейлерів і виявили, що штучні волокна містять 95% з них, а 44% зроблені цілком з акрилу.
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Крім того, Hubbub опитали покупців і з'ясували, що третина респондентів щороку купують новий різдвяний светр, причому 40% цих светрів одягають тільки один раз, після чого їх викидають. Тільки 29% опитаних усвідомлюють, що куплені різдвяні светри містять пластик.
Навіть якщо светр не викинуть після першого Різдва, він не буде безпечним для природи. Вчені університету в Плімуті з'ясували, що при пранні синтетичних речей у стічні води (а потім і в океан) потрапляє понад 700 тисяч акрилових мікропластикових частинок з кожного завантаження пральної машини. Те, що мікропластик, що утворюється при експлуатації одягу, несе загрозу довкіллю, недавно визнали під час саміту "Великої сімки".
Ми не хочемо заважати людям вбиратися на Різдво. Але є багато способів зробити це, не шкодячи природі. Міняйтесь речами, купите светр у секонд-хенді – і пам'ятайте, що светр може служити вам не тільки на свята, – сказала координатор проєктів Hubbub Сара Дівалл.
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