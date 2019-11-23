Toyota Prius спробували перетворити на Ferrari: вийшло не вельми

Ентузіасти вирішили доопрацювати гібрид Toyota Prius, спробувавши зробити з нього італійський суперкар Ferrari Portofino. Однак вийшло у них не дуже схоже.

Фотографії незвичайного тюнинг-проєкта опублікували в мережі. Судячи з усього, це дійсно справжній автомобіль, а не намальована в фотошопі модель. З італійським прототипом Prius частково ріднять фари, всі інші елементи власник допрацьовував вручну.

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Це вже не перший раз, коли тюнери перетворюють звичайні автомобілі на трохи божевільні проєкти. В середині вересня, наприклад, представили екологічний катафалк, який побудували на базі Nissan Leaf. Автомобіль вийшов досить дивним – через розміри водій сидить майже поруч з труною, а бічні двері оснастили величезними прозорими панелями, які дозволяють оглядати весь салон.

Nissan Leaf став катафалком

У тому ж місяці в продажі з'явився ще один незвичайний проєкт – лімузин, який може пережити апокаліпсис, побудований на базі Lincoln Town Car. Автомобіль навіть стоїть на обліку як звичайний транспортний засіб, за страховку колишній власник платив близько 500-700 доларів на рік.

Такий лімузин точно переживе апокаліпсис

А в минулому році французький художник перетворив старий універсал Ford Mondeo на дров'яну піч для піци. Він видалив всі деталі інтер'єру та силову установку, залишивши тільки кузов і колеса, а також лобове і заднє скло. Нутрощі автомобіля автор заклав цеглою, щоб довше зберігати тепло, а бічне скло замінив на металеві пластини.

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