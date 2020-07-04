Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Доведений позитивний вплив спорту на зір

  • 37
Спорт - фото 1
Спорт / newsroom

Вчені знайшли зв'язок між фізичною активністю і уповільненням або повною зупинкою розвитку дегенерації жовтої плями, глаукоми, діабетичної ретинопатії і інших захворювань очей, які з віком призводять до сліпоти.

В ході дослідження виявилося, що спорт знижує небезпечне розростання кровоносних судин на 45%.

І ще: Чим замінити біг: три круті альтернативи

Підкреслюється, що надмірний ріст кровоносних судин, який є основною причиною дегенерації жовтої плями і інших захворювань очей, знижувався у мишей на тлі регулярного бігу в колесі. "Це перший експериментальний доказ того, що фізичні вправи можуть зменшити тяжкість дегенерації жовтої плями, яка є основною причиною втрати зору у людей похилого віку", – заявили автори дослідження.

Водночас, вчені відзначили, що підвищення навантаження не принесло більше користі. Ефект був досягнутий при низьких рівнях фізичних вправ.

Зір - фото 413915
Зір

Це цікаво: Три причини почати стрибати на скакалці вже сьогодні

Джерело: newsroom
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди
  • 01 липня, 12:10
  • 290
Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 30 червня, 09:00
  • 2154
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2414659
Загрузка...
Новини