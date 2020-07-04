Доведений позитивний вплив спорту на зір

Вчені знайшли зв'язок між фізичною активністю і уповільненням або повною зупинкою розвитку дегенерації жовтої плями, глаукоми, діабетичної ретинопатії і інших захворювань очей, які з віком призводять до сліпоти.

В ході дослідження виявилося, що спорт знижує небезпечне розростання кровоносних судин на 45%.

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Підкреслюється, що надмірний ріст кровоносних судин, який є основною причиною дегенерації жовтої плями і інших захворювань очей, знижувався у мишей на тлі регулярного бігу в колесі. "Це перший експериментальний доказ того, що фізичні вправи можуть зменшити тяжкість дегенерації жовтої плями, яка є основною причиною втрати зору у людей похилого віку", – заявили автори дослідження.

Водночас, вчені відзначили, що підвищення навантаження не принесло більше користі. Ефект був досягнутий при низьких рівнях фізичних вправ.

Зір

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