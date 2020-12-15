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5 продуктів, які категорично не підходять для вечері
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Усі ми знаємо, що є продукти, які сприяють швидкому засинанню. Але є й такі, які не бажано їсти перед сном у жодному разі. Саме про них ми й розповімо. Якщо вечеряти цими продуктами, є всі шанси, що ваш сон не буде міцним, а наступний ранок не потішить відчуттям бадьорості.
Якщо ви хочете почуватися максимально бадьорими наступного ранку, приберіть ці продукти зі свого вечірнього раціону. Вони лише перевантажують ваш організм, ускладнюючи травний процес!
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1. Червоне м'ясо. Воно містить велику кількість білка, корисного для схуднення. Але одночасно багате жирами та калоріями, що робить його дуже важкою їжею для споживання в кінці дня. Дієтологи рекомендують уникати червоне м'ясо. Замість нього краще з'їсти біле. Це може бути курятина або індичка.
Червоне м'ясо не годиться для вечері / Фото unsplash
2. Морозиво. Цей смаколик містить занадто велику кількість цукру та калорій. Тож його складно вважати безпечним для споживання перед сном. Суміш молочного жиру і вуглеводів – надто важке навантаження для травлення у нічний час, кажуть фахівці.
3. Хрестоцвітні овочі. Броколі та цвітна капуста – продукти з розряду "здорового харчування". Але вони містять багато нерозчинної клітковини, перетравлювання якої займає більше часу. Тому краще уникати цих овочів перед сном, адже виспатися нормально вони не дадуть.
4. Кетчуп. Популярний томатний соус містить підсолоджувачі. Вони сприяють підвищенню рівня цукру в крові й активному відкладенню жиру. Своєю чергою, висока кислотність провокує печію та розлад шлунка. Тож краще заправляти страви чимось кориснішим. Наприклад, оливковою олією та соком лимона.
Кетчуп може містити багато цукру та викликати печію / Фото pinterest
5. Темний шоколад. Цей продукт з усіх боків корисний для здоров'я, але різні його види все ж містять цукор, який може перешкоджати процесу схуднення. Також до його складу входить амінокислота, яка може тримати організм у напрузі вночі, коли йому, навпаки, потрібно розслаблення.
Тож спробуйте прибрати ці продукти з вечірнього раціону, щоб ваш сон був здоровим і міцним. Усе значно простіше, ніж ви могли собі подумати!
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