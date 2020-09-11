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Про що мріють жінки: 10 якостей впевненого в собі чоловіка

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Джентльмен - фото 1
Джентльмен / freepik

Ми всі хочемо бути впевненими в собі. Але коли справа доходить до того, щоб пояснити, що означає ця впевненість, мало хто з нас може дати чітке визначення. Так що ж це значить бути впевненим чоловіком?

Впевненість в собі приймає часом найрізноманітніші форми, від кричущої зарозумілості до тихої непохитності, і справжня впевненість, на відміну від удаваної, має свої характерні ознаки.

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Коли мова йде про впевненість в собі, одне можна сказати точно – впевнена у собі людина, на відміну від всіх інших, вміє насмілюватися і досягати бажаного, а також надихати на це інших.

Бути впевненим у собі, на думку прекрасної статі, означає:

  1. Бути сміливим.
  2. Мати тверду життєву позицію.
  3. Бути рішучим і відповідальним незалежно від обставин.
  4. Вміти приймати жінку такою, яка вона є: не применшуючи її здібностей, розуму і краси.
  5. Бути незалежним.
  6. Бути благородним зовні і внутрішньо.
  7. Не боятися емоцій.
  8. Бути товариським.
  9. Вміти зберігати оптимізм і вселяти його в кохану жінку.
  10. Берегти її і їхні стосунки. Жінка завжди прагне до відчуття захищеності, а значить впевнений чоловік це той, який зможе захистити її від усього світу. Той, з ким вона може відчувати себе, як за кам'яною стіною.
Про що мріють жінки: 10 якостей впевненого в собі чоловіка - фото 424932

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Джерело: lifehack
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