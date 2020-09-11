Про що мріють жінки: 10 якостей впевненого в собі чоловіка

Ми всі хочемо бути впевненими в собі. Але коли справа доходить до того, щоб пояснити, що означає ця впевненість, мало хто з нас може дати чітке визначення. Так що ж це значить бути впевненим чоловіком?

Впевненість в собі приймає часом найрізноманітніші форми, від кричущої зарозумілості до тихої непохитності, і справжня впевненість, на відміну від удаваної, має свої характерні ознаки.

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Коли мова йде про впевненість в собі, одне можна сказати точно – впевнена у собі людина, на відміну від всіх інших, вміє насмілюватися і досягати бажаного, а також надихати на це інших.

Бути впевненим у собі, на думку прекрасної статі, означає:

Бути сміливим. Мати тверду життєву позицію. Бути рішучим і відповідальним незалежно від обставин. Вміти приймати жінку такою, яка вона є: не применшуючи її здібностей, розуму і краси. Бути незалежним. Бути благородним зовні і внутрішньо. Не боятися емоцій. Бути товариським. Вміти зберігати оптимізм і вселяти його в кохану жінку. Берегти її і їхні стосунки. Жінка завжди прагне до відчуття захищеності, а значить впевнений чоловік це той, який зможе захистити її від усього світу. Той, з ким вона може відчувати себе, як за кам'яною стіною.

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