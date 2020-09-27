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Дослідники з'ясували, чим небезпечні для здоров'я злість та образливість
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Люди з такими рисами характеру, як цинізм, саркастичність, дратівливість та уразливість частіше вмирають від серцевого нападу. Таке відкриття зробили вчені Університету Теннессі в Ноксвіллі, США, в результаті нового дослідження.
Так, в дослідженні брали участь 2 тисячі 321 особа, які пережили серцевий напад. Середній вік досліджуваних склав 67 років, причому 68% добровольців були чоловіками.
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В рамках експерименту вчені виміряли рівень ворожості, який враховує частоту позитивних і негативних афектів (прояв сильних емоцій) І застосовується для діагностики розладів поведінки. Так, 57% учасників дослідження часто демонстрували ворожу поведінку. Як з'ясувалося, часті негативні афекти були предиктором смерті від другого серцевого нападу незалежно від статі, сімейного стану, освіти, наявності гіпертонії, діабету чи куріння.
Також саркастичність, цинізм та інші негативні риси характеру виявилися поширені серед пацієнтів з гострим коронарним синдромом. Зараз дослідники мають намір встановити, як саме рівень ворожості впливає на організм людини.
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