Чому важливо завершувати всі розпочаті справи

Планування – це дуже хороша і корисна звичка. Крім того, що ви нічого не втратите, так ще і в кінці дня, коли викреслюються всі зроблені справи, в організмі людини виробляється гормон щастя – серотонін. Як же навчитися доводити всі справи до кінця?

Але не всім планам судилося збутися і тоді відбувається таке: щось запланував – не зробив, почав – не закінчив, пообіцяв і злився. Але все не так просто.

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Задумана або розпочата справа – це як відкрита вкладка або програма на комп'ютері. Мозок вже отримав імпульс: ось це треба зробити і запустив свої процеси в різних своїх областях. В результаті частина вашої уваги все одно там, розумієте ви це чи ні. А де увага – там і енергія, вони завжди ходять парами. Виходить, якщо ви просто підвісили завдання, не завершили, не поставили крапку, то мозок продовжує її тихенько обробляти і поглинати вашу енергію.

Найголовніше, намагайтеся писати реалістичні плани, завершувати розпочаті проєкти і не мучити себе почуттям провини. Тоді і енергії у вас буде більше і концентрація на важливому – краща.

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