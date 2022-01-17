На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дослідники розгадали таємницю, кому належали бронзові шоломи з рогами, виявлені у Данії
-
- 78
Виявляється, бронзові рогаті шоломи, які раніші знайшли у торф'яному болоті в одному маленькому данському містечку Вексо, не належали вікінгам. Їх використали представники іншої цивілізації 3000 років тому.
Як пише Daily Mail, артефакти були випадково знайдені 80 років тому – у 1942 році. Працівник, який працював на недавно відкритій торф'яній ділянці Бронс Мозе біля Вексо (Данія), почув хрускіт під своєю лопатою – він натрапив на два майже однакові рогаті шоломи з бронзи. Знахідка, яку відклали спочатку, як мотлох, виявилася історичною цінністю. Дослідники вважають, що шоломи, ймовірно, були привезені із Сардинії у 900 році до н.е.
І ще: У Туреччині неподалік від популярного туристичного місця виявили синагогу VII століття
Нині шоломи зберігаються у Національному музеї Данії. Кожен з них має своєрідні вигнуті, як у бика, роги та два куполи, зроблені у вигляді очей. Складний стиль головного убору дозволяв прикріплювати до нього пір'я або навіть кінське волосся, щоб надати урочистішого вигляду.
Експерти вважають, що шоломи, найімовірніше, використовували не для битви, а як частину релігійних ритуалів. Коли їх знайшли, один із них лежав на своєрідній підставці – дерев'яній таці з канавкою. Радіовуглецеве датування показало, що дерев'яна підставка відноситься до більш раннього періоду, ніж самі шоломи.
Вважається, що болотиста місцевість Бронс Мозе на західній околиці села Вексо була озером в епоху бронзової доби і продовженням сучасної водойми Løged Sø. У зв'язку з цим виникла версія походження шоломів як дарів для богів.
Нове дослідження очолили археологи з Музею Мосгаарда та Орхуського університету в Данії, які ґрунтували свої висновки на результатах нового радіовуглецевого датування. Автор дослідження помітила чорні сліди на одному з шоломів та датувала його 900 роком до нашої ери – приблизно за 1500 років до прибуття вікінгів до Вексо.
Однією з підказок до розгадування таємниці походження шоломів був ретельно продуманий стиль головних уборів, що відповідає наскальним малюнкам і фігуркам, що належать до того періоду на острові Сардинія. За словами авторів дослідження, на них зазвичай зображені воїни у майже однакових рогатих шоломах. Через цю подібність із сардинськими витворами мистецтва, експерти вважають, що бронзові вироби та знаряддя вивозили торговим шляхом до Скандинавії із Середземномор'я.
На думку команди дослідників, цей торговий шлях проходив навколо узбережжя Атлантичного океану, а не суші через Альпи.
"Ці шоломи – нові ознаки того, що метали продавалися далі, ніж ми думали", – сказала провідна авторка статті, археологиня Хелле Вандкілде з Орхуського університету.
Однак інший експерт, який не брав участі в дослідженні, скептично ставився до передбачуваного вченими торгового маршруту. Нікола Ялонго, археолог з Університету Георга Августа, стверджує, що такий торговий шлях, якби він існував, залишив би подібні шоломи у Бельгії, Франції та Великій Британії.
"Навіть якщо припустити, що мореплавці йшли прямо із Сардинії до Скандинавії, вони повинні були зупинятися шляхом", – зазначив Ялонго.
Читайте також: У США відкрили капсулу часу 1887 року: що всередині
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
18:32Суперкар Porsche з пробігом 333 тисячі кілометри пустять з молотка
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором