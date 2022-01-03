У США відкрили капсулу часу 1887 року: що всередині

Суперцікаву знахідку зробили днями у США! Експерти витягли капсулу часу з постаменту кінної статуї головнокомандувача армією Конфедеративних Штатів Америки Роберта Лі у Річмонді.

16-кілограмовий мідний контейнер був запечатаний у 1887 році. Фахівці зазначають, що вміст капсули добре зберігся, попри те, що у контейнер потрапила вода, пише theguardian.

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Усередині було виявлено кнопку, візитівку, рукописні листи, намоклі копії політичного журналу Harper's Weekly за 1865 рік та банкноти Конфедерації. Також була виявлена ​​Біблія із прикріпленою до неї срібною монетою 1883 року, путівник по Річмонду 1881 року, дерев'яні значки з прапором Конфедерації та масонським символом, книга під назвою "Дрібниці солдатського життя" із закладкою, газета від 2 січня 1883 року, повідомлення торгів з 1886 по 1887 рік та інші предмети.

Це вже друга капсула часу, знайдена в постаменті статуї генерала Лі. Двома тижнями раніше було виявлено коробку, про яку в офіційних джерелах не було відомо. Ймовірно, її залишили будівельники, які брали участь у встановленні статуї.

Зняти пам'ятник з постаменту розпорядилася місцева влада на тлі протестів проти расової дискримінації, що проходили у 2020 році в США. Роботи розпочалися у вересні 2021 року.

Усі фото theguardian

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