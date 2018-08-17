Дощові міста в об'єктиві талановитого фотографа

Італійський фотограф Алессіо Треротолі показує особливу красу та атмосферу дощових днів на вулицях. Зацініть!

Знайомтесь, Алессіо Треротолі (Alessio Trerotoli) – талановитий італійський фотограф, який вирішив показати особливу атмосферу європейських міст під час дощів. На створення серії під назвою "Raindrop Blues" Алессіо надихнула фраза Боба Марлі: "Коли йде дощ, дехто насолоджується, інші ж просто мокнуть". Зацініть!

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Дощ на вулицях міст від фотографа Алессіо Треротолі / Alessio Trerotoli

Дощ на вулицях міст від фотографа Алессіо Треротолі / Alessio Trerotoli

Дощ на вулицях міст від фотографа Алессіо Треротолі / Alessio Trerotoli

Дощ на вулицях міст від фотографа Алессіо Треротолі / Alessio Trerotoli

Дощ на вулицях міст від фотографа Алессіо Треротолі / Alessio Trerotoli

Дощ на вулицях міст від фотографа Алессіо Треротолі / Alessio Trerotoli

Дощ на вулицях міст від фотографа Алессіо Треротолі / Alessio Trerotoli

Дощ на вулицях міст від фотографа Алессіо Треротолі / Alessio Trerotoli

Дощ на вулицях міст від фотографа Алессіо Треротолі / Alessio Trerotoli

Дощ на вулицях міст від фотографа Алессіо Треротолі / Alessio Trerotoli

Дощ на вулицях міст від фотографа Алессіо Треротолі / Alessio Trerotoli

Дощ на вулицях міст від фотографа Алессіо Треротолі / Alessio Trerotoli

Дощ на вулицях міст від фотографа Алессіо Треротолі / Alessio Trerotoli

Дощ на вулицях міст від фотографа Алессіо Треротолі / Alessio Trerotoli

Дощ на вулицях міст від фотографа Алессіо Треротолі / Alessio Trerotoli

Дощ на вулицях міст від фотографа Алессіо Треротолі / Alessio Trerotoli

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