Дорого-багато: Bentley представила колекцію лиж

Компанія Bentley оголосила про партнерство з лижним брендом Bomber Ski, у рамках якого компанія випустить 100 пар лиж з ромбовидними вставками з 24-каратного золота. Колекція Centenary Edition стане частиною святкування 100-річного ювілею британської марки.

До роботи над гірськими лижами залучили провідного дизайнера Bentley Кріса Кука, співробітників Bomber Ski з офісів в Нью-Йорку й Італії, а також співвласника фірми – американського гірськолижника й олімпійського чемпіона Боде Міллера. Розробка комплекту – від початкових ескізів до отримання готової пари – зайняла 18 місяців.

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Одна пара лиж виготовляється 32 години. Конструкція – сендвіч з дерев'яним сердечником і полімерними шарами, обгорнутими в титанал – сплав алюмінію і титану. На поверхню лиж нанесено тривимірний геометричний візерунок, натхненням для якого став концепт EXP 100 GT.

Ромбовидні вставки виконані з 24-каратного золота. Всього випустять 100 пар таких лиж. Крім того, Bomber Ski зробить 200 пар з колекції Black Diamond Edition – вони відрізнятимуться матовою чорною поверхнею та глянсовим декором.

"Золоті" лижі коштують 3 750 доларів, а Black Diamond Edition – 2 750 доларів.

Bentley продовжує відзначати свій 100-річний ювілей і вже посадила 100 молодих дерев навколо виробничого комплексу в Крю, представила колекційний Continental GT Number 9 Edition з дерев'яною вставкою з сидіння історичного Bentley Blower №9, відтворила унікальний седан Corniche, загублений під час Другої світової війни, і показала нову колекцію меблів.

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