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Bentley воскресила загублену модель гоночного авто

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Автомобіль втратили за часи Другої світової війни - фото 1
Автомобіль втратили за часи Другої світової війни

До настання Другої світової війни в асортименті тоді ще молодої британської автомобілебудівної компанії Bentley Motors був представлений гоночний автомобіль Corniche. Він існував всього в одному екземплярі, і був загублений під час бойових дій. До сторіччя компанії автовиробник зумів відновити авто.

Розробкою автомобіля займався дизайнер Жорж Полен, а виготовлення взяло на себе французьке кузовне ательє Carrosserie Vanvooren. Модель повинна була стати потужнішою й агресивнішою версією Bentley Mark V з форсованим двигуном і дебютувати з ним у середині осені 1939 року.

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Готовий прототип спортивної версії автомобіля був готовий, але з початком Другої світової війни приступити до серійного виробництва так і не встигли.

На момент розробки Corniche виглядав дуже футуристично. Відмовившись від класичної для бренду великої вертикальної решітки радіатора, Bentley зуміла поліпшити аеродинаміку автомобіля. Corniche встигли випробувати на овальній трасі Бруклендс, де він показав максимальну швидкість в 161 км/год.

Bentley воскресила загублену модель гоночного авто - фото 346864
Bentley воскресила загублену модель гоночного авто - фото 346863
Bentley воскресила загублену модель гоночного авто - фото 346862

Прототип Corniche пережив кілька аварій за час тестування: спершу відбулося зіткнення з автобусом, а через пару місяців з керуванням не впорався пілот, котрий врізався в дерево. Після закінчення робіт вже готовий автомобіль потрапив під бомбовий удар в Дєппе. Машина вважалася безвісти зниклою аж до 2001 року, коли історик і колишній директор Bentley Кен Лі почав збирати оригінальні запчастини від автомобіля.

Bentley воскресила загублену модель гоночного авто - фото 346868
Bentley воскресила загублену модель гоночного авто - фото 346866

Потім колекція була передана підрозділу Mulliner, що планувався, відтворити автомобіль до 100-річчя бренду. У моделі використана оригінальна палітра кольорів, матеріали оббивки, відповідні епосі, килимове покриття та карти дверей виготовлені з тих же матеріалів, що і у прототипу. Вишенькою на торті став зібраний оригінальний ящик інструментів, яким повинна була комплектуватися серійна версія автомобіля Corniche у 1939 році.

Bentley воскресила загублену модель гоночного авто - фото 346865
Bentley воскресила загублену модель гоночного авто - фото 346867

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Джерело: New Atlas
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