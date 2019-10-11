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Bentley показала "дуже чорну" версію нового Flying Spur

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Модель отримала дизайн-пакет Blackline - фото 1
Модель отримала дизайн-пакет Blackline

Компанія Bentley почала прийом замовлень на новий Flying Spur c дизайн-пакетом Blackline. Особливість версії – антихром. Для оформлення зовнішніх деталей використовується чорний глянець, яким покриті площині решітки радіатора, окантовка бічних вікон і оптики, молдинги, ручки дверей та інше.

Поряд з затемненими елементами екстер'єру, Flying Spur Blackline відрізняють спеціальні 21-дюймові (опціонально – 22 дюйма) колеса з низькопрофільною гумою. Крім того, спецверсія седана може бути пофарбована в один з 13 нових кольорів, поряд з 17 стандартними відтінками, передбаченими для Flying Spur.

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Колірна гамма інтер'єру обмежена 15 різними поєднаннями і зберігає функціональність звичайних Flying Spur, в тому числі фірмовий "тригранний" поворотний 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи.

На відміну від спецверсій Black Badge від Rolls-Royce, що характеризуються не тільки зовнішніми особливостями, а й форсуванням двигуна, технічна начинка Bentley Blackline незмінна. Під капотом Flying Spur – 635-сильний мотор W12 6.0 з двома турбонагнітачами, який поєднується з восьмиступеневим преселективним "роботом" ZF.

Bentley показала 'дуже чорну' версію нового Flying Spur - фото 360906

Bentley показала 'дуже чорну' версію нового Flying Spur - фото 360907

Bentley показала 'дуже чорну' версію нового Flying Spur - фото 360908

Bentley показала 'дуже чорну' версію нового Flying Spur - фото 360909

Bentley показала 'дуже чорну' версію нового Flying Spur - фото 360910

Bentley показала 'дуже чорну' версію нового Flying Spur - фото 360911

Bentley показала 'дуже чорну' версію нового Flying Spur - фото 360912

Bentley показала 'дуже чорну' версію нового Flying Spur - фото 360913

У США доплата за версію Blackline складе 4735 доларів. Чи доберуться до України "дуже чорні" Bentley – поки невідомо. Те ж стосується й їхньої ціни на нашому ринку.

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Джерело: Motor
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