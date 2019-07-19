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Ексклюзивний варіант нового Bentley Flying Spur продадуть на аукціоні

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Bentley Flying Spur піде з молотка - фото 1
Bentley Flying Spur піде з молотка

Компанія Bentley представила седан Flying Spur з обмеженої серії First Edition. Презентація відбулася на урочистому заході Фонду Елтона Джона по боротьбі зі СНІДом, учасники якого зможуть купити ексклюзивний автомобіль на благодійному аукціоні і пожертвувати таким чином кошти фонду.

Відрізнити Bentley Flying Spur First Edition від звичайної машини можна по численних емблемах: на задній стійці кузова і передній панелі є прапор "Юніон Джек" з цифрою "1", підголівники сидінь прикрашає фірмовий логотип, а пороги – накладки з написом First Edition. Колеса розмірністю 22 дюйми взяті з заводського пакета Mulliner Driving Specification.

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Ексклюзивний варіант нового Bentley Flying Spur продадуть на аукціоні - фото 342055
Ексклюзивний варіант нового Bentley Flying Spur продадуть на аукціоні - фото 342053

В оснащення седана включений пакет Touring Specification, разом з яким в списку обладнання з'явилася система нічного бачення, проекційний дисплей, адаптивний круїз-контроль з асистентом руху в пробці і функція утримання в смузі. Крім того, у Flying Spur First Edition є панорамний дах зі зсувною передньою секцією та поворотний дисплей – обертовий елемент з трьома площинами, на яких є екран медіасистеми, глуха панель або набір з трьох аналогових циферблатів.

Ексклюзивний варіант нового Bentley Flying Spur продадуть на аукціоні - фото 342052
Ексклюзивний варіант нового Bentley Flying Spur продадуть на аукціоні - фото 342057

Новий Bentley Flying Spur побудований на платформі Porsche Panamera. Він отримав адаптивну підвіску Bentley Dynamic Ride з регулюванням жорсткості амортизаторів, а також став першою моделлю марки з повнокерованим шасі. Під капотом седана встановлений двигун 6.0 W12 з двома двопоточними турбонагнітачами. Віддача – 635 кінських сил і 900 Нм крутного моменту.

Ексклюзивний варіант нового Bentley Flying Spur продадуть на аукціоні - фото 342051
Ексклюзивний варіант нового Bentley Flying Spur продадуть на аукціоні - фото 342050
Ексклюзивний варіант нового Bentley Flying Spur продадуть на аукціоні - фото 342054
Ексклюзивний варіант нового Bentley Flying Spur продадуть на аукціоні - фото 342056

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Джерело: Motor
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