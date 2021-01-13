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Дорофєєва і Дантес вразили небезпечним знімком на тлі популярного водоспаду на Балі

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Надя Дорофєєва і Дантес - фото 1
Надя Дорофєєва і Дантес / instagram

Зіркова українська пара Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса відправилася погрітися на сонячний Балі. І артисти не упускають можливості порадувати шанувальників ефектними кадрами.

Так, зараз Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вирушили у відпустку на популярний острів Балі. Вони активно діляться з підписниками знімками з відпочинку і в цей раз пара показала себе на тлі водоспаду Канто Лампа, який є одним з наймальовничіших у цьому місці.

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Фани залишилися у захваті від сміливого знімка і засипали пару компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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