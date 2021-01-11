Сексуальна Даша Астаф'єва оголила груди на свіжій серії гарячих фото (18+)

Секс-символ України Даша Астаф'єва перетворює свої відверті еротичні фотосети в особливий вид мистецтва. Цього разу красуня розбурхала шанувальників чорно-білою серією пікантних кадрів.

Так, на своїй сторінці в Instagram-сторінці Даша Астаф'єва поділилася результатами нової відвертої фотосесії. Артистка позує в одному халаті без білизни, вона розгорнула одяг так, що шанувальники змогли розглянути інтимні деталі її оголених грудей.

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У підписі до знімків Даша вирішила відверто висловитися про себе. Вона заявила, що шалено ревнива, причому стосується це не тільки людей, але й літератури, музики і предметів мистецтва. І зірка порадила підписникам книгу, яка вразила її у саме серце.

"Відриваю від себе. А раптом, у вашому житті це такий же життєво-важливий шматочок, який повернеться неждано-негадано. Часом, ми не помічаємо магію, бо не чекаємо, і складно вірити в неї, якщо не чекаєш! Чекайте. Я не чарівник, але готова іноді ділитися, як і обіцяла!" – написала Астаф'єва.

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